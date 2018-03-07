Минобороны: В гумпаузу не смог выйти ни один из жителей Восточной Гуты

За время очередной, девятой по счету, гуманитарной паузы ни один из жителей Восточной Гуты не смог покинуть город, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Выходу из города помешали боевики.

"Сегодня с 9 до 14 часов была введена в действие уже девятая "гуманитарная пауза", однако воспользоваться гуманитарным коридором жители анклава, желающие выйти из него, не смогли, - говорится в заявлении начальника Центра генерал-майора Юрия Евтушенко. - Незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать выход мирных граждан".