На Украине сообщили о розыске более 4 тысяч дезертиров

Более 4 тысяч военнослужащих, не прибывших в 2014 году из Крыма на Украину для прохождения службы, обвиняются в дезертирстве. Об этом сообщается в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по статье "дезертирство", - указывается в сообщении ведомства.

Ранее Генпрокуратура Украины уже объявляла, что за 2017 год в стране возбуждено приблизительно 500 дел по статье "дезертирство", а около сотни украинских военнослужащих подозреваются в государственной измене.