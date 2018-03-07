После мартовских праздников доллар покажет максимум роста

Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion, специально для "Российской газеты":

- В предпраздничный день российский рубль, вероятно, отступит от локальных вершин и вернется на отметку 57 против доллара. На такой сценарий указывает анализ графиков, в то время как при оценке фундаментальных факторов причин для ослабления национальной валюты не прослеживается. Судя по всему, понижательное давление вызовут покупки Минфина (ежедневно по 192,5 миллиарда рублей до 5 апреля) и российских компаний, которые будут аккумулировать валюту (в 6,3 миллиарда долларов), чтобы в апреле безболезненно пройти через трехлетний пик платежей по внешнему долгу.

Интерес нерезидентов к рублевым вложениям может ослабнуть, что не позволит продажам валютной выручки экспортерами нейтрализовать продажи рубля. С точки зрения традиционных движущих сил, нефти и динамики доллара на рынке FOREX, здесь для рубля все складывается в целом благополучно. На рынке энергоносителей котировки нащупали поддержку в 62-64 доллара за баррель благодаря вербальным интервенциям ОПЕК. Так что котировки готовы вернуться в перспективе к годовым максимумам пока увеличение нефтедобычи в США окончательно не перекрыло прирост потребления черного золота в мире.

Проходящая в эти дни конференция ведущих нефтяников в Хьюстоне CERAWeek, где страны нефтяного картеля пытаются наладить диалог со своими сланцевыми конкурентами, служит для этого хорошим подспорьем. Что касается динамики доллара на международном валютном рынке - то здесь сегодня ключевым событием станет отчет по числу новых рабочих мест в частном секторе в 16-30 МСК. "Американец" из-за желания президента США Трампа навязать своим торговым партнерам более "честные условия", взял курс на ослабление, и отчет от ADP, невзирая на то, каким он в итоге будет, не приведет к изменению этого тренда.

Данные по занятости будут предварять официальный отчет от Минтруда, который выйдет в пятницу, и, хотя здесь возможны приятные неожиданности в виде снижения уровня безработицы в 4,0 процента и устойчивого роста зарплат - все трейдеры отдают себе полный отчет, что торговые войны в мире усугубят экономический рост и заставят ФРС пересмотреть свои планы. По этой причине большую роль будут играть идущие сейчас переговоры по пересмотру условий Североамериканского торгового соглашения (NAFTA). В случае, если повышение пошлин на импорт стали и алюминия, это не просто тактический ход и за этой мерой последуют и другие, то доллар окажется под давлением. Усугубится и склонность инвесторов к риску, что приведет к продажам рубля. В течение следующей недели можно ожидать закрепления курса доллар/рубль выше 57 рублей с последующим движением к максимальным значениям февраля, на уровне в 58,7 рубля.