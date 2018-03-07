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07.03.2018 17:22
Рубрика: Власть

Президент подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях

Президент подписал закон, изменяющий процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. сам документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: depositphotos.com
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Закон запрещает участие в розыгрыше лотереи гражданам, не достигших 18 лет. Выигрыши теперь будут выплачиваться при предъявлении участником лотереи паспорта или при ином виде идентификации, а при выплате выигрыша более 15 тысяч идентификация выигравшего будет обязательной.

Таким образом законодатели рассчитывают противодействовать легализации преступных доходов.

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