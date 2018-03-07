Президент подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях

Президент подписал закон, изменяющий процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. сам документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает участие в розыгрыше лотереи гражданам, не достигших 18 лет. Выигрыши теперь будут выплачиваться при предъявлении участником лотереи паспорта или при ином виде идентификации, а при выплате выигрыша более 15 тысяч идентификация выигравшего будет обязательной.

Таким образом законодатели рассчитывают противодействовать легализации преступных доходов.