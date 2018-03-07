Пушков назвал околесицей обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Италии

Заявления бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр о вмешательстве России в выборы в Италии - околесица, убежден член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Проснулась подзабытая было Саманта Пауэр: мол, "Италия присоединилась к длинному списку стран, где на выборы повлияла Россия", - написал сенатор в своем Twitter. - Да не Россия повлияла, а бездарность и слабость правящей либеральной элиты. Пусть она и ей подобные посмотрят правде в глаза, чем околесицу нести".

Напомним, что на выборах 4 марта в Италии лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей.