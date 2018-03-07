Путин подписал закон о доведении МРОТ до прожиточного минимума

За ориентир берется величина прожиточного минимума для взрослого, трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. В начале этого года МРОТ составлял 85 процентов от прожиточного минимума. Теперь будет стопроцентная увязка этих двух параметров.

О намерении сравнять МРОТ и прожиточный минимум Путин объявил в январе. Сейчас МРОТ представляет собой минимальную зарплату до вычета подоходного налога, прожиточный минимум - стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для жизни, а также ежемесячные сборы и платежи.