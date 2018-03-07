Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому правительство сможет принять от Агентства по страхованию вкладов в казну акции Промсвязьбанка - на сумму до 150 млрд рублей. Кредитное учреждение перейдет в статус оборонного банка.

Механизм такой: АСВ выкупит акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, а затем передаст это кредитное учреждение Росимуществу.

Напомним, что с декабря прошлого года Промсвязьбанк санируется через Фонд консолидации банковского сектора. На его базе будет создан банк для обслуживания предприятий ОПК.