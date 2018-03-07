Мадридский "Реал" на выезде одолел французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Перед матчем только и были разговоры, что о Неймаре, без которого остался "ПСЖ" перед ответным матчем с "Реалом". Злосчастным для бразильца стал матч французского чемпионата против "Марселя" 25 февраля. И если поначалу еще были какие-то надежды, что форвард успеет восстановиться к лигочемпионской игре, то ближе к делу стало ясно: "Пари Сен-Жермен" на Неймара рассчитывать не сможет.

Впрочем, такой перекос акцентов в сторону бразильца был совершенно несправедлив по отношению к другим звездным игрокам французского топ-клуба, коих в "ПСЖ" предостаточно. Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария, Марко Верратти - этим и другим игрокам предстояло доказать, что и без Неймара они чего-то стоят.

"Реал", к слову, тоже к парижскому матчу подошел не в оптимальном составе. Не до конца восстановились центральные полузащитники мадридцев Тони Кроос и Лука Модрич, поэтому наставник гостей Зинедин Зидан предпочел оставить обоих на скамейке запасных.

Возможно, отсутствие обоих сказалось на креативных навыках "Реала", но вот что касается обороны, в первом тайме "королевский клуб" сыграл практически безупречно. "ПСЖ", уступивший в Мадриде 1:3, вышел на поле с большим желанием, это чувствовалось, но конвертировать настрой в конструктивные действия у хозяев получалось достаточно редко. Парижане совершили немало перехватов в центре, но довести ситуацию до атаки с итоговым ударом французам практически не удавалось. Лишь ближе к концу тайма Дани Алвес классным пасом вывел на простор Мбаппе, но тот с острого угла пробил прямо в голкипера мадридцев Кейлора Наваса.

У "Реала" тоже был момент. В середине тайма после розыгрыша углового защитник испанцев Серхио Рамос технично подставил ногу, но вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареоля успел среагировать и спасти свою команду.

Второй тайм начался для хозяев шокирующее. Марко Асенсио в центре поля перехватил мяч у Дани Алвеса, добежал до чужой штрафной и выдал разрезающий пас на Давида Васкеса, который, в свою очередь, ювелирным пасом нашел голову Криштиану Роналду - 1:0. Для португальца этот гол стал 12-м в девяти матчах нынешней Лиги чемпионов. Причем Роналду забивал во всех играх турнира.

Теперь "ПСЖ", чтобы перевести матч хотя бы в дополнительное время, нужно было забивать трижды. Задачу усложнил Верратти, который, уже имея желтую карточку, вступил в яростную дискуссию с судьей Феликсом Брыхом и получил за разговоры второй "горчичник".

Впрочем, даже оставшись в меньшинстве, "ПСЖ" не сдался. Свежесть в атаку хозяев внес вышедший на замену Хавьер Пасторе. Он поучаствовал и в голе парижан, случившемся за 20 минут до конца основного времени матча. После его удара головой Пасторе мяч пометался в мадридской вратарской и от колена Кавани пересек линию ворот - 1:1.

Увы для хозяев, развить этот успех им оказалось не под силу. На 80-й минуте "ПСЖ" пропустил очередную контратаку, завершившуюся ударом Каземиро - 2:1. Таким образом, французам для выхода в следующую стадию нужно было забивать уже четыре мяча. Подобная задача выглядела невыполнимой для любой команды. "ПСЖ" в этом плане исключением не стал.

Отметим, что в параллельной игре "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" - 0:0. За счет гостевой победы (5:0) в четвертьфинал пробились англичане.