Аренда квартир принесла в московский бюджет 1,3 млрд рублей

Столичный бюджет по итогам прошлого года получил более 1,3 млрд рублей налогов от сдачи квартир в аренду, или на 20% больше показателя 2016 года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"За весь прошедший год было подано 26,5 тысячи налоговых деклараций и приобретено почти 2,2 тысячи патентов на сдачу жилья внаем, - подчеркнула она. - В обоих случаях наблюдается позитивная динамика".

В 2016 году москвичи подали 25,4 тысячи налоговых деклараций и купили меньше двух тысяч патентов. Объем налоговых поступлений в сумме тогда едва превысил 1,1 млрд рублей.

У горожан, напоминает руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, появился новый удобный инструмент оплаты налогов в виде патента. Его достаточно купить один раз на определенный срок, и все - никаких деклараций больше заполнять не придется. По словам Ефимова, в прошлом году было приобретено патентов на 11% больше. "Позитивная динамика наблюдается уже длительное время, - говорит чиновник. - Это показатель того, что сознательность горожан, их ответственность за собственное имущество растет".

Чтобы купить патент, нужно получить статус предпринимателя. Впрочем, оформить его можно за несколько дней без лишних бумаг и хождений по инстанциям. Госпошлина - всего 800 рублей.

Что касается выгоды того или иного варианта, то тут все зависит от нюансов. С декларациями все просто - платите 13% от полученных доходов. То есть если сдаете квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, то за год заплатите около 46 тысяч. Декларацию нужно подавать каждый год весной, с ее заполнением вполне можно справиться самостоятельно. С патентом ситуация другая - его цена зависит от района расположения квартиры и ее площади. К примеру, если сдаете 40-метровую "однушку" в Восточном Бирюлево, то за год патент обойдется всего в 18 тысяч рублей. Заманчиво? Да, но не стоит забывать, что, став предпринимателем, нужно будет платить страховые взносы на пенсионное и медстрахование, которые составляют около 28 тысяч рублей в год. Так что в сумме выйдут те же 46 тысяч. Правда, часть из них пойдет в копилку вашей будущей пенсии.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Александр Смирнов / Александр Мелешенко