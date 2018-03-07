Бесплатные автобусы пустят в Москве из-за закрытия салатовой ветки метро

Между станциями салатовой ветки московского метро, которые закроют на сутки с 10 по 11 марта, будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Напомним, 10 марта будут закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. Поезда будут доходить до "Марьиной рощи".

Закрытие необходимо для подключение трех новых станций: "Окружная", "Лихоборы" и "Селигерская", благодаря которым метро придет в районы Бескудниково и Дегунино.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, бесплатные автобусы маршрута "КМ" будут ходить от станции метро "Марьина Роща" до "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской ветки, а также до закрытых "Фонвизинской" и "Бутырской". Всего будут работать 35 автобусов. Выйти на промежуточной станции можно будет по разовому билету.

Кроме того, пассажирам будут помогать сориентироваться сотрудники центра обеспечения мобильности перевозок метрополитена, а также "Организатора перевозок".