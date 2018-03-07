"Двойникам" вождей и царей хотят дать правовой статус

В Москве впервые могут отрегулировать работу Ленина, Сталина и прочих "исторических деятелей", которые фотографируются с туристами за деньги. С таким предложением выступил зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев. Правда, пока ему не удается даже собрать артистов за одним столом. Как выяснили корреспонденты "РГ", вожди пролетариата, как и прежде, категорически против любых переговоров с монархистами.

"Двойники" работают на Манежной площади не каждый день: влияет и погода, и количество полицейских на квадрат брусчатки. Тем не менее вчера корреспонденту "РГ" удалось застать за работой трех Сталиных, двух Лениных, с десяток безымянных бояр и Екатерину II с Петром I. Причем "советские вожди" работали слева от памятника Жукову, а императорские особы - справа.

На наших глазах с индонезийца Андри "сняли" за кадр 500 рублей: он фотографировался с парой Ильичей, двумя Виссарионовичами и с примкнувшим к ним Малютой Скуратовым. То есть заплатил по 100 рублей с "носа". Объяснил нам: "Я долго жил в Китае, там часто слышал о Сталине и Ленине. Ну не мог я пройти мимо!" Сами артисты распространяться о себе не любят. "Как-то раз дал интервью одному каналу, - признался Сталин. - А буквально на следующий день меня забрали в отделение!". Малюта поддержал вождя: "С прессой принципиально не общаемся, нас чуть ли не преступниками выставляют!". Вопрос, есть ли у них документы на предпринимательскую деятельность, вожди предпочли не услышать. "Последние проверки показали, что у них с этим проблема, - рассказал "РГ" координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин. - Потому у представителей власти и возникают вопросы".

Иногда вожди капитально ссорятся и между собой. Самый громкий случай был в 2015-м, когда в переходе метро подрались Игорь Горбунов (Ленин) и Латиф Валиев (Сталин). Версий конфликта в "тусовке" артистов несколько. По одной из них двойники не поделили доходы: отец революции привлекал клиентов демпингом, а вождю народов это не понравилось. В 2016-м Ленин на глазах гуляющих на Васильевском спуске надавал пинков двойнику Пушкина.

- Недавно в криминальную хронику попал даже Винни-Пух, - поделился с "РГ" Антон Акишин. - Персонаж "работал" у храма Христа Спасителя. Одна женщина попросила сфотографироваться и дала крупную купюру. "Медведь" сказал, что пойдет менять деньги и сбежал.

Поступают жалобы на нечестность исторических личностей и в Мосгордуму, говорит депутат Палеев: "Многие артисты - тонкие психологи. Начинают с того, что просят денег "сколько не жалко". А потом человек выкладывает им по 2-3 тысячи человек. Что посоветовать? Если у вас вымогают деньги - не платите!" Однако далеко не все артисты алчные. Например, Екатерина и Петр на Манежной площади, по их словам, оформились индивидуальными предпринимателями. За вычетом налогов, которые они исправно платят, дневной доход выходит 2,5-3 тысячи рублей. Ее напарник в доказательство своей легальности достал из внутреннего кармана... портативный кассовый аппарат. За каждую туристическую "сотню" выдает по чеку!

Мы застали за работой трех Сталиных, двух Лениных, десяток бояр и Петра I с Екатериной II

"Уличные артисты действительно должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели, если получают доход, - подтвердил адвокат Владимир Постанюк. - Однако многие это требование игнорируют, тем более что законом подобная деятельность не регламентирована. Считаю, что надо позволить этим предпринимателям покупать патенты". Стоимость патента, по его мнению, должна зависеть от места предоставления услуги: на Манежке дороже, чем, например, в Марьино.

Пока же, говорит Палеев, Ленин, Сталин и примкнувшие всячески отлынивают от переговоров с властями. Уверяют: мы, мол, денег не берем и фотографируемся по доброте душевной. В ближайшее время общественники планируют провести рейды и выяснить, кто из исторических персонажей на самом деле честен с народом, а кто работает тайно на свой карман.