Изменился порядок прохода через железнодорожные турникеты ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания изменила программное обеспечение турникетов на станциях. Пассажиров с разовыми билетами лишили возможности заходить на станциях, расположенных между точками отправления и прибытия.

Как сообщает корреспондент "РГ", при попытке пройти по билету со станции, расположенной перед ней, турникет высвечивает надпись: "Несоответствие станции назначения".

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, правилами действительно не допускается вход на станциях, следующих после станции отправления. Выход ранее станции назначения доступен.

В правила изменения не вносились, программное обеспечение было приведено в соответствие с правилами.

"Пункт отправления и пункт назначения, а также категория поезда являются существенными условиями договора перевозки, - отметили в ЦППК. - Таким образом, в соответствии с действующим законодательством пассажир осуществляет проезд в поезде по проездному документу (билету), действительному от станции отправления до станции назначения и оформленному в установленном порядке по заявлению лица, осуществляющего поездку".

Выйти на промежуточной станции по разовому билету можно.