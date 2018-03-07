Собянин наградил москвичку, принявшую роды на "Кутузовской"

В канун 8 марта мэр Москвы Сергей Собянин наградил 60 жительниц столицы за верную службу горожанам. Среди тех, кто получил знаки отличия в Белом зале правительства, оказались двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, а также врач и профессор кафедры акушерства и гинекологии медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

"Современные москвички определяют лицо большинства сфер жизни города, - сказал Собянин. - Дамы работают в здравоохранении, культуре, науке, промышленности. Благодаря нашим женщинам ежедневно спасаются сотни человеческих жизней, тысячи детей получают качественное, престижное образование".

Московские женщины подтвердили, что не только мужчины могут в ответственный момент действовать быстро и решительно. Например, контролер на МЦК Елена Пойдюк смогла сама принять роды у пассажирки на станции "Кутузовская". Мужчина и его беременная супруга хотели проехать по кольцу, но в это время у девушки начались схватки. Роженицу быстро отвели в кабинет начальника станции, и Елена еще до приезда "скорой" приняла роды.