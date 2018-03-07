В Москве двое госпитализированы после повреждения силового кабеля

Два человека госпитализированы в результате поражения электрическим током. Речь идет о специалистах, проводивших строительные работы и повредивших силовой кабель.

"При проведении строительных работ напротив дома 19 в проезде Энтузиастов был поврежден силовой кабель напряжением 10 тысяч вольт. В результате аварии пострадали два человека", - цитирует агентство "Москва" источник в экстренных службах города.

О состоянии пострадавших не сообщается. Известно лишь, что их предварительный диагноз - "поражение электрическим током".

Официально эта информация не подтверждена. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что получали вызов по данному адресу, однако с чем он был связан, не уточнили.