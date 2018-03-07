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07.03.2018 04:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В гости к удэге

На развитие туризма в нацпарке "Бикин" потратят более 60 миллионов рублей
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7512 (49)
Национальный парк "Бикин" в Приморье, расположенный в бассейне одно­именной реки, приступил к реализации трехлетней комплексной программы по развитию туризма. По словам его директора Алексея Кудрявцева, разработаны проекты маршрутов экологических троп, гостевых домов, выполнено ландшафтное планирование двух визит-центров. Начать строительство планируется уже в этом году.
Инспекторы нацпарка - местные жители - регулярно выезжают на патрулирование таежной территории, чтобы защитить "Бикин" от браконьеров. Фото: Анна Бондаренко Инспекторы нацпарка - местные жители - регулярно выезжают на патрулирование таежной территории, чтобы защитить "Бикин" от браконьеров. Фото: Анна Бондаренко
Инспекторы нацпарка - местные жители - регулярно выезжают на патрулирование таежной территории, чтобы защитить "Бикин" от браконьеров. Фото: Анна Бондаренко

"Бикин" - единственная в России особо охраняемая природная территория (ООПТ), где программа развития туризма получила поддержку на государственном уровне. Ее разработка началась в 2015 году и шла одновременно с процессом создания нацпарка. Общая стоимость программы - 61 миллион рублей, причем более 40 из них на принципах ГЧП должен вложить бизнес. Основные расходы приходятся на создание инфраструктуры.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Утверждена программа развития туризма в нацпарке Приморья

- Есть инвесторы, которые хотят зарабатывать деньги. Они считают: если сюда вложить средства, организовать совместную работу нацпарка и туроператоров, можно сделать качественный продукт. Помогать готовы наши надежные партнеры - Амурский филиал Всемирного Фонда дикой природы (WWF) России, центр "Амурский тигр", другие природоохранные организации, - говорит Алексей Кудрявцев, обращая внимание, что ставка делается не на массового туриста. Сюда скорее поедут любители природы, фотографы - для съемок тайги и жизни зверей в естественных условиях - и, конечно, рыбаки.

Эти люди и сейчас посещают нацпарк, несмотря на сложную дорогу и отсутствие бытового комфорта. Так, в прошлом году здесь побывали около 400 человек, среди которых японцы, китайцы и даже редкие в этих краях гости из Монголии и Германии.

- Еще до создания нацпарка в сезон на Бикине в день бывало до тысячи туристов (туристами здесь называют всех приезжих. - Прим. авт.), ими были заняты все косы на реке. Представляете, какой это пресс, ведь никаких ограничений лова не было. Люди вывозили рыбу огромными бидонами, - рассказывает замдиректора нацпарка по науке Андрей Загрутдинов. - После создания "Бикина" начались конфликты, и только за месяц дежурства мы развернули, не пустив на территорию, около 200 человек. Теперь среди местных ходит шутка, что осенью на реке не с кем чаю попить. Но если серьезно - мы уже видим, что рыбы стало больше. Те, кто приезжает, в большинстве идут на рыбалку ради процесса - вылавливают тайменей больше метра, фотографируют и отпускают.

Одного тайменя, кстати, а также 50 хариусов и 15 ленков каждый турист может вывезти.

Основным местом, откуда едут туристы, а также заходят браконьеры, является урочище Тахало, где к границе нацпарка подходит строящаяся трасса Хабаровск - Находка. Там появится первая точка - с кордоном, пропускным пунктом и визит-центром. Вторую построят в Охотничьем - единственном населенном пункте на территории ООПТ.

Ставка делается не на массового туриста. Сюда скорее поедут любители природы, фотографы - для съемок тайги и жизни зверей в естественных условиях - и, конечно, рыбаки

- Это очень маленькое село с населением всего 12 человек. Сейчас, благодаря нацпарку, у них появилась работа. Там есть площадка, куда могут садиться небольшие самолеты и вертолеты, так что Охотничий станет своеобразной перевалочной базой, - объясняет директор "Бикина".

Помимо сохранившейся экосистемы туристов привлекает и уникальная культура коренных малочисленных народов - удэгейцев, нанайцев, представители других национальностей, которые проживают в селах Красный Яр, Соболиное, Ясеневое, Охотничий. И это еще одна "фишка" нацпарка - активное привлечение на работу КМНС. Даже в разработке программы по развитию туризма активное участие принимал совет по вопросам обеспечения прав КМНС и их законных интересов на территории ФГБУ "Национальный парк "Бикин".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморье стало вторым регионом РФ по числу иностранных туристов

Как уже писала "Российская газета" ( "Экономика Дальнего Востока" от 17.08.2017), "Бикин" стал первым и пока является единственным в России национальным парком, в уставе которого прописана задача не только охраны природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Часть территории парка разделена на исторически сложившиеся охотничьи родовые участки. Сейчас их 26, и там ведут промысел 37 охотников из КМНС. Все они работают госинспекторами и специалистами отдела охраны, патрулируют собственные "владения" и поэтому кровно заинтересованы в их охране от браконьеров.

Вполне возможно, что вскоре участков и охотников станет больше. По словам Андрея Загрутдинова, территория нацпарка в 1,2 миллиона гектаров освоена далеко не полностью.

- Хотим предложить молодым ребятам, которые не имеют участков, пойти в верховья Бикина. Так они будут сохранять свои традиции и охранять тайгу. Проблема - в труднодоступности, но мы будем искать возможности, как это сделать, - поясняет он.

Комментарий

Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России:

- Утверждение программы развития экотуризма - важная веха в работе национального парка. Парк делает упор на две составляющие, которые, несомненно, будут интересны посетителям. Первое - ландшафты Бикина, которые можно увидеть при сплаве по реке. Второе - уникальная культура удэге. Развитие познавательного туризма позволит шире вовлечь местных жителей в деятельность национального парка в качестве мастеров народных промыслов, проводников и гидов. Грамотная реализация задуманного - залог заинтересованности местных жителей в работе парка.

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