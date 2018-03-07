Когда глава Биробиджанского муниципального района ЕАО Евгений Кочмар собирает своих заместителей и руководителей отделов районной администрации на аппаратное совещание, его кабинет наполняет стойкий аромат духов и прочих косметических средств. Дело в том, что все четыре заместителя главы и почти все заведующие отделами администрации этого муниципального образования - женщины.

Женское лицо местная власть приобрела сравнительно недавно, когда была отправлена в отставку команда бывшего главы, состоявшая в основном из мужчин - офицеров запаса. Несколько человек из них стали фигурантами уголовных дел, кого-то пришлось уволить за злоупотребление спиртным и своим служебным положением.

Новый глава решил положиться на женщин, которые, по его глубокому убеждению, более организованны, дисциплинированны и образованны. Представительницам слабого пола доверили возглавлять даже такие сугубо "мужские" отрасли, как жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, транспорт и связь, сельское хозяйство, а также отдел по делам ГО и ЧС и управление муниципальным имуществом. В итоге на одного мужчину здесь приходится девять женщин, причем сильный пол занимает в основном второстепенные должности.

Примерно такой же расклад в Октябрьском муниципальном районе, где сферой ЖКХ, промышленностью, сельским хозяйством, контролирующими органами и правовым обеспечением, не говоря о традиционно "женских" отделах образования и культуры, руководят дамы. Они же в основном "рулят" в Ленинском и Смидовичском районах. В Облученском - женщин у власти поменьше, но в общем раскладе все равно больше, нежели мужчин.

Если в районных администрациях мужчины все же сохраняют за собой право быть первыми лицами, то среди глав городских и сельских поселений области больше половины женщин. Их же большинство и в представительных органах местной власти, то есть среди депутатов районных и поселенческих собраний.

70 процентов госслужащих в ЕАО - женщины. И с каждым годом их доля увеличивается

В государственных органах власти ЕАО - в правительстве, аппарате губернатора и Законодательном собрании области - за последние годы слабый пол тоже заметно потеснил сильный. Точное число женщин среди чиновников областного масштаба назвала начальник управления госслужбы правительства Виктория Францева - 470 человек. А мужчин - вдвое меньше.

- Получается, что семьдесят процентов наших госслужащих - женщины. И с каждым годом их доля увеличивается, - сообщила Виктория Францева.

Многие годы, включая советские, у первых лиц области была только одна женщина-заместитель, курирующая, как правило, социальную сферу, образование и здравоохранение. Сейчас у председателя правительства, он же губернатор ЕАО, две дамы в ранге замов. Одна, Александра Филиппова, ведает социальной сферой, другая, Галина Соколова, - экономическими вопросами. Прежде Соколова руководила управлением экономики областного правительства. После ее повышения это место тоже заняла женщина - Ольга Дубоделова. Надо сказать, экономические показатели региона за время их руководства народным хозяйством заметно улучшились, так что в этом деле руководительницы показали себя не слабым полом.

Впервые за всю историю области женщина встала во главе Законодательного собрания. Любовь Павлова пришла во власть из сельской школы, где была директором. Прошла и депутатскую школу. Областным парламентом руководит меньше года, но за это время депутаты приняли несколько значимых социальных законов, которые улучшили ситуацию в регионе.

Женщины заняли прочное место в сфере образования Еврейской автономии, даже в единственном вузе - Приамурском государственном университете - после двух ректоров-мужчин эту должность заняла Наталья Баженова.

Среди предпринимателей и фермеров женщин почти половина. Управлениями сельского хозяйства в аграрных районах руководят дамы - в советское время это была сугубо мужская должность. Заметно больше женщин стало в силовых структурах, особенно в службе судебных приставов. Среди руководителей СМИ области половина женщин. Пресс-службами, даже в силовых структурах, ведают представительницы слабого пола.

А что же мужчины? Пока они остаются на главных ролях и отвечают за судьбы вверенных им территорий, женщины могут спать, вернее, руководить спокойно.

А как у соседей

В ряде других дальневосточных регионов за экономическое направление в правительствах также отвечают женщины: министр экономического развития Амурской области Светлана Балова, министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирина Пеньевская. Главой министерства финансов Амурской области работает Татьяна Половайкина, Сахалинской - Анна Харченко, Магаданской - Валентина Моисеева. Минстрой Республики Саха (Якутия) возглавляет Вера Кузакова, Камчатского края - Татьяна Митина. Министры имущественных и земельных отношений - Ирина Богданова (Камчатский край), Елена Гах (Сахалинская область), Евгения Григорьева (Республика Саха). Дорожным хозяйством и транспортом Колымы руководит Наталья Сычева. Вице-губернаторами трудятся Алеся Калинова и Анжелика Медведева (ЧАО), Тамара Атанова, Татьяна Савченко и Марина Шуфер (Магаданская область), Татьяна Казанцева (Приморье), Ирина Унтилова и Марина Суббота (Камчатка), Марина Дедюшко и Ольга Лысенко (Приамурье). Председатель правительства Сахалинской области - Вера Щербина.