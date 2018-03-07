Путин призвал снять барьеры для роботов

Поддерживать стартапы, волонтеров и прорывные разработки призвал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Самаре.

"Нужно обеспечивать условия для быстрого внедрения новых разработок в производстве, поддерживать стартапы, высокотехнологичные компании, создавать прорывные продукты, в том числе в сфере цифровой экономики, содействовать их выходу на глобальные рынки", - заявил Владимир Путин.

Президент призвал готовить предложения по снятию правовых барьеров для создания и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта. "Следует продолжать работу по развитию профессиональных компетенций, соответствующих потребностям технологического прорыва, задачам цифровой экономики", - указал он.

Агентство стратегических инициатив уже стало настоящим центром притяжения энергичных, деятельных людей практически на всей территории страны, отметил глава государства, а в проекты, инициированные им, вовлечено около полумиллиона человек.

"Вы помогаете снимать барьеры, открываете дорогу для реализации тысячи идей в предпринимательстве, создании передовых технологий, в образовании и социальной сфере. И эту работу, безусловно, необходимо продолжать и дальше, тем более что ее содержание, смысл отвечают задачам, о которых было сказано и в Послании Федеральному Собранию, как приоритет в направлениях нашего развития", - подчеркнул Путин.

"Особые усилия нужно сконцентрировать на поддержке социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, в том числе речь идет о создании комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями по здоровью", - отметил президент. С такими проектами выступают социально-ориентированные некоммерческие организации, бизнес-структуры. "Нужно снимать барьеры для их деятельности, распространять лучшие практики", - призвал он.

"Нужно и дальше продвигать те инициативы, которые помогают создать в обществе особую атмосферу взаимопомощи, обеспечивают преемственность важнейших ценностей", - убежден глава государства. "Следует помогать органам власти на всех уровнях формировать удобные, понятные условия для работы волонтеров", - сказал он и обратил внимание на необходимость развития движения наставничества. "Считаю это одной из ключевых задач Агентства. Мы понимаем, насколько важно из рук в руки, от сердца к сердцу передавать не только компетенцию, но и любовь к своему делу", - заключил Путин.