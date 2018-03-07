В Москве решением Басманного суда экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, арестован на два месяца. Бывший член Совета Федерации останется в следственном изоляторе до 6 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство сотрудников следственного комитета РФ, утверждавших, что бывший парламентарий может оказать давление на свидетелей и препятствовать следствию. Хотя прокуратура и адвокат подозреваемого просили назначить Вячеславу Дереву домашний арест, но судья не удовлетворил их ходатайство.

Напомним, что Вячеслав Дерев был задержан в Москве по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следователи считают его причастным в необоснованном возврате налога на добавленную стоимость подконтрольной ему фирмой.

Вячеслав Дерев в 2011-2016 годах был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики. До этого возглавлял ООО "Холдинг "Меркурий-Агро" и был депутатом Народного собрания КЧР.