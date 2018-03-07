Экс-сенатору КЧР предъявлено обвинение в хищении

Бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики, бизнесмен Вячеслав Дерев задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрении в хищении.

СК РФ предъявил бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Как сообщает "Интерфакс", Виктор Дерев подозревается в необоснованном возврате налога на добавленную стоимость подконтрольной ему фирмой.

Виктор Дерев представлял республику КЧР в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. Дерев являлся членом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.