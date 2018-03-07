Военнослужащий из Ингушетии погиб при крушении Ан-26 в Сирии

В числе погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии был военнослужащий из Ингушетии. Об этом рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров в своем Instagram.

- На борту находился наш земляк Рамзан Героев. Молодой человек погиб при исполнении служебного долга, самоотверженно защищая свою страну, свою Родину, - подчеркнул глава Ингушетии.

Напомним, Ан-26 потерпел аварию 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Согласно данным Минобороны РФ, на борту находились 39 человек, из них 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.