Силкин: "Зенит" не является фаворитом матча с "Лейпцигом"

Известный российский тренер, бывший наставник московского "Динамо" Сергей Силкин оценил шансы петербургского "Зенита" в противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". Специалист отметил, что "сине-бело-голубым" придется очень непросто.

"Я бы не сказал, что "Зенит" является фаворитом. Прошедшая игра чемпионата страны с "Амкаром" возвращает нас назад, когда при Спаллетти в команде были "группировки", когда недовольство от того, что происходит в коллективе, проявлялось на поле: недовольство судейством, недовольство соперником, действиями партнеров по команде... Сейчас, похоже, именно такая ситуация, - приводит слова Силкина "Советский спорт". - Немецкий футбол вообще очень сложный. Не так просто ведь "Лейпциг" в прошлом сезоне занял второе место в своем чемпионате. Голыми руками этого соперника не возьмешь - это не "Селтик".

"Лейпциг" примет "Зенит" на своем поле в первом матче в четверг 8 марта. Игра начнется в 23:05 по московскому времени.