В Петербурге приняты технологические карты по консервации объектов культурного наследия. Это набор алгоритмов, первоочередных мер, которые призваны спасти здания от разрушения. По новым правилам следить за домами должны все, не только собственники или пользователи, но и районные власти, не возбраняется и помощь общественников. Правда, окажутся ли эти технологические карты выполнимыми - большой вопрос.

За последние 12 лет в городе признали аварийными и расселили почти тысячу жилых домов. Большинство из них - это здания, построенные до 1917 года. То есть сносить их по городскому законодательству нельзя, нужно реставрировать и приспосабливать под требования современной жизни. Но инвесторы не спешат заниматься пустующими зданиями, уж слишком много средств нужно потратить на их преображение.

Подавляющее большинство домов ждут своих инвесторов в законсервированном виде. Значительная часть зданий заброшена и находится в ужасном состоянии. О том, что нужен какой-то контроль над зданиями, пребывающими в консервации, реставраторы и градозащитники твердили уже давно. Наконец в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) прислушались к их чаяниям и разработали технологические карты. Они предназначены как для тех объектов, которые только расселяются, так и для тех, что уже давно пустуют.

- С принятым документом меняется сам подход к законсервированным зданиям. В технологических картах четко прописано, какие первоочередные противоаварийные работы необходимо сделать, чтобы остановить разрушение объекта культурного наследия, и что нужно собственникам и пользователям делать в дальнейшем для его сохранения. При этом определенное количество видов работ для консервации не будет требовать разрешения от органа охраны памятников, что, на мой взгляд, значительно упрощает задачу собственнику или пользователю по сохранению зданий-памятников, - говорит Артем Новиков, первый председатель Российской ассоциации реставраторов.

До недавнего времени в домах-памятниках нужно было согласовывать абсолютно все работы. Без утвержденного в КГИОПе проекта в пустующем здании нельзя было даже заколотить двери. И волонтеры, которые зачастую брали на себя эту работу, в глазах городских властей оказывались нарушителями.

Согласно новым правилам, все расселенные здания-памятники делятся на пять групп

С новыми технологическими картами отдельно согласовывать работы в более или менее сохранившихся зданиях не потребуется.

В то же время перечень таких работ ограничен - без дополнительных бумаг можно будет убирать территорию, заколачивать двери и окна, а также стирать граффити. Согласно новым правилам, все расселенные здания-памятники делятся на пять групп.

К первой относятся дома в исправном состоянии, к последней, пятой, - аварийные. Такая дифференциация призвана расставить приоритеты, чтобы можно было бросить все силы на спасение самых сложных зданий.

- Проблема в том, что многие расселенные дома не обследованы. И об их состоянии можно судить только по внешним признакам, - отмечает Юлия Минутина-Лобанова, член совета по сохранению культурного наследия Петербурга. В принципе, в рамках новых правил до конца года в Петербурге должно пройти масштабное обследование всех пустующих зданий-памятников.

Но Юлия Минутина-Лобанова не верит, что такую титаническую работу можно успеть провести за год. Опасение эксперта вызывает и сложившаяся в Петербурге практика реставрации аварийных зданий, когда их разбирают и воссоздают заново. Такая судьба, например, ожидает Дом Изотова - здание в стиле модерн, расположенное по улице Кирилловской, 23А. Флигель дома уже снесен. Появление списка пустующих и аварийных домов в центре города может стать дополнительным стимулом для застройщиков, разыскивающих свободные площадки для своих объектов.

Однако отношение к технологическим картам двойственное. В ассоциации реставраторов называют документ прорывным и предлагают распространить опыт Петербурга на другие регионы. Градозащитники опасаются, что отдельные посылы Смольного могут быть использованы для сноса старинных домов, а требования к тотальному обследованию и вовсе останутся на бумаге.

И все же впервые в истории города декларации, что сейчас придут инвесторы и сделают из здания картинку, были отброшены, и появился хоть какой-то план действий на случай, если объекты культурного наследия будут жить без спонсоров года, а может, даже и десятилетия.