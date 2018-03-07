Режиссера Отара Джангишерашвили похоронят в Волгограде

В Волгограде после тяжелой и продолжительной болезни скончался режиссер, народный артист России Отар Джангишерашвили. Художественного руководителя Нового экспериментального театра похоронят на Центральном городском кладбище рядом с покойной женой.

- Прощание с известным в Волгограде театральным режиссером состоится 10 марта с 10.00 до 13.00 в здании Нового экспериментального театра, - сообщили в волгоградском отделении союза театральных деятелей РФ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной театрального деятеля. Глава региона подчеркнул. что Отар Джангишерашвили внес значительный вклад в развитие культуры Волгоградской области.