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07.03.2018 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове "ледяной дождь" спровоцировал массовое ДТП

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону гололед и "ледяной дождь" привели к резкому ухудшению ситуации на дорогах города. Мегаполис, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, оказался в девятибалльных автомобильных заторах. Скорость движения на некоторых дорогах упала до 5-7 километров в час.

На трассе "Дон" из-за гололеда ограничили движение транспорта

Кроме того, зафиксированы десятки автомобильных аварий, а на Текучевском мосту за короткий промежуток времени произошло сразу три ДТП.

- В общей сложности механические повреждения получили 18 автомобилей. Никто из водителей и пассажиров машин не пострадал. По факту массового столкновения проводится проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.

Из-за гололедицы в ДТП попал также трамвай. На пересечении улицы Максима Горького и переулка Крепостного, задние колеса вагона сошли с рельсов, из-за чего трамвай занесло вправо во время поворота. По инерции он проехал вперед еще несколько метров и заблокировал движение по улице Горького.

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, на борьбу с гололедом направлены 500 дворников и 93 машины коммунальной техники.

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