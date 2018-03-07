Владимир Путин посетил "Уралвагонзавод"

Владимир Путин отправился на Урал и первым делом - в Нижний Тагил, на "Уралвагонзавод", чтобы пообщаться с сотрудниками предприятия и принять участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи. Глава государства рассказал о своих наставниках, вспомнил отца-мастера и деда-повара и поделился своим мнением об "угрозе" замены людей машинами.

Рабочие встречали президента в цеху и начали разговор с учебы. "Проблема в том, что начиная примерно с 1991 по 2010 год у нас количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза, и значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек", - констатировал глава государства. В последние годы число вузов сократилось на 30 процентов, филиалов - более чем на 60 процентов. "Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы "Рога и копыта", которые ничего не дают, кроме бумажки", - объяснил президент. О перспективах возвращения на малую родину уезжающих на учебу Путин заметил, что "если хорошие условия создаются, то они будут возвращаться, в том числе на ваши предприятия, но уровень зарплат должен расти, и жилищные проблемы решаться".

Рабочие также рассказали, что шесть лет назад активно поддержали его выдвижение на президентский пост, и убедились: выбор был правильным. "Я старался вас не подвести", - ответил глава государства.

На молодежном форуме участники тоже "засыпали" Путина вопросами - на разные темы. Впрочем, все крутилось вокруг профессиональных навыков. "Мой дед был повар, а отец - мастер на вагоностроительном заводе", - вспомнил президент. "И отец, и дед были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что делают", - добавил он.

Спрашивали об отношении к "мужским" и "женским" профессиям. "Во-первых, это такой штамп в общественном сознании... И за этим штампом, как за любым, мало что стоит", - заметил глава государства. "Женщины работали на железной дороге, костыли забивали, - привел он пример из советского прошлого. - Во время Великой Отечественной войны работали по всем мужским профессиям и воевали тоже".

"Но современные условия производства расширяют возможности для женщин, - продолжил Путин, - и то, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники и знаний становится абсолютно доступным". Это обстоятельство уже проявляет себя. Например, в конкурсе WorldSkills по IT девочки занимают первые места, отметил президент.

В 2012 году Россия присоединилась к движению WorldSkills. Результаты сперва были не очень, но в 2017 году наши были уже первыми в общекомандном зачете . "Конечно, очень приятно было осознавать, что у нас такой прогресс мощный", - похвалил Путин. "Это совсем не значит, что мы только должны сосредоточиться на крупных международных мероприятиях подобного рода, нет, мы же проводим теперь региональные соревнования подобного рода, и отраслевые, и даже на предприятиях. Будем и дальше это обязательно развивать", - заверил он.

"Самое главное, чтобы по душе было: если по душе, человек будет добиваться результата", - подчеркнул глава государства.

"Конечно, человеку всегда приятно, когда он чувствует себя специалистом в чем-то, не просто по повестке скользит, а действительно в чем-то разбирается, - также заявил Путин. - К сожалению, сегодня этого уже недостаточно".

"Цифровизация возникает, искусственный интеллект, робототехника. Конечно, очень желательно, чтобы человек владел этими знаниями. Это делает возможность создать более гибкий рынок труда. Человек легко, используя эти знания, может при необходимости, развитии производства, создании новых рабочих мест, может легко вписаться в этот процесс развития", - объяснил президент.

Прокомментировал Путин и угрозу замены людей машинами. Да, такой риск есть, и так было всегда при новых технологических революциях. Президент вспомнил, как в Великобритании ломали технику рабочие. "Но мы живем в XXI веке и понимаем, что может происходить.... И должны заранее подумать, как действовать в этой ситуации", - заметил он. Говорят, что "машина начнет человека объегоривать", - привел одну точку зрения глава государства. Но есть оптимисты, которые уверены, что у человека - творческое начало выше, чем у искусственного интеллекта. "Нужно использовать все, что дает современная наука на пользу и развитие", - заключил президент.

Нужны люди, которые понимают, что такое програмирование, робототехника

Путин рассказал и о своих наставниках. А они у него были "очень мудрые, грамотные и порядочные люди". "И я им благодарен", - сказал он. "Некоторые из них не были оформлены наставниками, но они точно были", - заверил президент. Движение наставничества он назвал очень хорошим и важным - "чтобы это шло из рук в руки, от сердца к сердцу знания передаются". Но чтобы все здесь было должным образом организовано, нужна господдержка и закон, согласился он с участниками. Беседа президенту понравилась, и он даже похвалил молодежь: "Видно, что у вас внутри "ядерный реактор" запущен".

Разговор о профессиях продолжился в Екатеринбурге на совещании по среднему профобразованию. Российской экономике нужны сотни тысяч "мастеров своего дела", заявил президент и поручил проработать вопрос организации в регионах центров опережающей профессиональной подготовки. "По аналогии с научной сферой нужно создать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы", - пояснил он. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Работающие граждане смогут повышать квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники -- выбирать профессии. "Каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение всей жизни", - убежден Путин. И система подготовки кадров должна задавать высокие мировые стандарты и учитывать глобальные технологические перемены.

Между тем

Владимир Путин напомнил американцам, что в России действуют законы нашей страны, а не США.

Если обвиняемые во вмешательстве в американские выборы граждане РФ действительно нарушили российский закон, "мы привлечем их к суду", - заявил глава государства в интервью NBC. "Если они не нарушили российский закон, то не за что привлекать их к суду", - подчеркнул он.

- Но в конечном счете вы должны понять, что российский народ живет не по американским законам, а по российским, и так и будет дальше, - сказал Путин.

Ведущая Мегин Келли также поинтересовалась, одобряет ли российский лидер действия граждан РФ, если выяснится, что они вмешивались в выборы в США. "Да мне все равно. Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство, они не представляют интересы российского государства", - ответил президент.