РФ не получила ответ по встрече Лаврова и Тиллерсона

Российская сторона направила запрос о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном еще второго марта, но ответа так и не получила. Об этом заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах.

Во вторник официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что американская сторона не получала "никакого приглашения или звонка".

"Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч, - цитирует РИА Новости сообщение российской дипмиссии. - Но, поскольку официальный представитель госдепа Хезер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в госдеп второго марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно".

Глава МИД России совершает турне по ряду стран Африки. На следующей неделе он посетит Эфиопию, где будет находиться с визитом госсекретарь США. Москва предложила Вашингтону провести в Эфиопии встречу руководителей внешнеполитических ведомств.