Самым опасным городом мира в 2017 году назвали мексиканский Лос-Кабос

Рейтинг самых опасных городов мира за прошлый год возглавил мексиканский муниципалитет Лос-Кабос, передает ТАСС.

Рейтинг ежегодно формирует мексиканская неправительственная организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции", и, возможно, поэтому в топ вошло так много городов из этой латиноамериканской страны.

"С уровнем убийств в 111,3 случая на каждые 100 тысяч жителей мексиканский Лос-Кабос в 2017 году впервые попал в рейтинг и стал самым опасным городом мира. Второе место с показателем в 111,1 занял Каракас (столица Венесуэлы), третье - Акапулько (в мексиканском штате Герреро) с показателем в 106,63", - гласит мотивировочная часть документа.

42 места из первой сотни заняли города Латинской Америки: 17 бразильских, 12 мексиканских, пять - венесуэльских, три - колумбийских.