Силкин: Матч "Атлетико" и "Локо" покажет уровень нашего футбола

Матч 1/8 финала Лиги Европы между московским "Локомотивом" и испанским "Атлетико" позволит оценить уровень российского футбола. Такое мнение выразил бывший главный тренер столичного "Динамо" Сергей Силкин.

"Играть с мадридским "Атлетико" сложно, поскольку команда очень закрытая, и чтобы взломать ее оборону, надо основательно потрудиться, - цитирует Силкина "Советский Спорт". - Все будет зависеть от того, как будет складываться матч: если игроки "Локомотива" воспользуются какой-то ошибкой "Атлетико" и забьют первыми - кто знает, как игра повернется. Будет интересно посмотреть на противостояние лидера нашего чемпионата и одного из лидеров чемпионата Испании. Чтобы оценить уровень нашего футбола".

"Локомотив" и "Атлетико" встретятся в четверг 8 марта в Мадриде. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.