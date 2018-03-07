США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына

Вашингтон ввел санкции против Пхеньяна за использование химического оружия при убийстве в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в заявлении госдепартамента.

"Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности", - цитирует РИА Новости сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в госдепе, 22 февраля США определили, что власти КНДР использовали боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама. Ведомство назвало произошедшее "публичным проявлением неуважения ко всеобщим нормам". "Мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении.