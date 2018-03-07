Туск предостерег Трампа от развязывания торговых войн

Торговые войны - это плохо. И их легко проиграть. Так глава Европейского совета Дональд Туск отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть"

"Он сказал недавно, что, я цитирую, "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть". Но все наоборот. Торговые войны - это плохо, и их легко проиграть", - заявил Туск, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Трамп объявил, что власти США введут таможенные пошлины в отношении товаров из Европейского союза, если тот не устранит барьеры на пути американской продукции. Так, американский лидер предложил ввести налог на автомобили из ЕС, а также заявил о намерении ввести пошлины на сталь и алюминий.