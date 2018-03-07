Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети

07.03.2018, 15:03 Текст: Антон Благовещенский

Mail.ru Group на своей странице "ВКонтакте" опубликовала видеоролик, посвященный празднику 8 марта. Его героем стал молодой человек, который никак не мог поздравить свою маму, однако в итоге смог сделать это.

"Мы каждый год благодарим мам за их любовь, терпение и мудрость. Мы готовим подарки, пишем поздравления, делаем сюрпризы. Но чего же они ждут на самом деле?" - говорится в описании к ролику.

За сутки ролик посмотрели более 700 тысяч человек, которые оставили несколько десятков комментариев. "Я тоже хочу обнимать маму почаще", - написал один из пользователей. "Трогательно, я рыдаю", - добавила зрительница.

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