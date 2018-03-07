Восточное побережье США приготовилось к буре

На Восточное побережье США надвигается мощная буря, сопровождающаяся ледяным дождем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Стихии может оставить без электричества дома и помешать поездкам более 40 миллионов человек в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Предупреждение о буре, распространенное метеорологами, будет действовать с 7 по 9 марта включительно. Ожидается, что толщина снежного покрова на северо-востоке США превысит 30 сантиметров. Снег будет перемежаться с дождем и сопровождаться порывами ветра скоростью до 22,4 метра в секунду.

Занятия в школах Филадельфии (штат Пенсильвания) отменены. Жителям Нью-Йорка рекомендовано воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.

