ВСУ обстреляли из минометов поселок на окраине Донецка

Формирования Вооруженных сил Украины устроили обстрел поселка Старомихайловка, расположенного на западной окраине Донецка.

"В 17:30 ВСУ открыли огонь в направлении поселка Старомихайловка. Выпущено четыре мины калибра 120 мм", - цитирует Донецкое агентство новостей представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Кроме того, ВСУ применяли гранатометы, сообщили в СЦКК.

Отметим, что ранее в среду зафиксирован еще один факт нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Как передает ТАСС, украинские военные обстреляли грузовик, который перевозил материалы на Донецкую фильтровальную станцию. У машины повреждены кабина и кузов, водитель не пострадал.

Перемирие в этом районе, по договоренности между сторонами, должно было начаться 5 марта, однако оно регулярно нарушается со стороны ВСУ.