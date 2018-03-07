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Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион"

Новость 07.03.2018, 15:35 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Лесная многоэтажка, алгебраические комусо, усатые линзы и ложки с повышенной вибрацией: появился свежий трейлер нового сезона сериала "Легион".

Шоу оголтелой фантазии имени Ноя Хоули заходит на новый круг, поднимая градус безумного дзен-кабаре до совсем неприличных для марвеловской продукции высот.

Фото: youtube.com/ Movieclips Film Festivals & Indie Films
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Сам шоураннер объяснил еще в прошлом году, что это не столько история противостояния героя и антагониста, сколько исследование непосредственно самого мира таких персонажей, поэтому ни в коем случае не должно быть очевидным, куда дальше двинутся пути-дорожки Дэвида Халлера (Дэн Стивенс), с его безразмерными способностями и многочисленными личностями в голове.

Сюжетная линия, как и полагается, лишь интригует - после исчезновения Дэвида и Оливера Король теней, он же Дьявол с желтыми глазами, несмотря на проигрыш, жаждет реванша и власти, а доктор Мелани Берд (Джин Смарт) со своими студентами объединяется с антагонистами первого сезона - Третьим дивизионом.

Долгожданный старт - 3 апреля.

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