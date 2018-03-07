Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион"

Лесная многоэтажка, алгебраические комусо, усатые линзы и ложки с повышенной вибрацией: появился свежий трейлер нового сезона сериала "Легион".

Шоу оголтелой фантазии имени Ноя Хоули заходит на новый круг, поднимая градус безумного дзен-кабаре до совсем неприличных для марвеловской продукции высот.

Сам шоураннер объяснил еще в прошлом году, что это не столько история противостояния героя и антагониста, сколько исследование непосредственно самого мира таких персонажей, поэтому ни в коем случае не должно быть очевидным, куда дальше двинутся пути-дорожки Дэвида Халлера (Дэн Стивенс), с его безразмерными способностями и многочисленными личностями в голове.

Сюжетная линия, как и полагается, лишь интригует - после исчезновения Дэвида и Оливера Король теней, он же Дьявол с желтыми глазами, несмотря на проигрыш, жаждет реванша и власти, а доктор Мелани Берд (Джин Смарт) со своими студентами объединяется с антагонистами первого сезона - Третьим дивизионом.

Долгожданный старт - 3 апреля.