Wintershall: Претензии противников "Северного потока-2" смешны

Преобладающая часть тезисов противников строительства газопровода "Северный поток-2" не имеет никакого смысла и даже вызывает смех, сообщил "Российской газете" Марио Мерен, глава немецкой компании Wintershall, партнера "Газпрома", в ходе ежегодной пресс-конференции в немецком Касселе.

"Недавно я прочитал в одной газете интересную мысль, что Европа, оказывается, находится под угрозой из-за того, что российский газ слишком дешевый. Я так скажу: мы хотели бы, чтобы к нам поступало как можно больше дешевого газа и по самым разным каналам - это хорошо и для потребителей, и для промышленности", - рассказал он.

По оценке члена правления Тило Виланда Wintershall, в той части, которая касается экологических претензий, "Северный поток-2" тоже выглядит вполне позитивно.

"Газопровод является самой короткой связью между Россией и Европой и, таким образом, вносит положительный вклад в баланс СО2, так что экологические претензии также несостоятельны. А касательно энергобезопасности Старого Света, "Северный поток-2" - очень важный вклад в газовый рынок Европы, к 2030 году экспорт предположительно составит 400 миллиардов кубометров. И благодаря газопроводу у нас к этому моменту будет создана качественная инфраструктура", - рассказал он "РГ".

Россия для Wintershall - важнейший регион и останется таким и в будущем, подчеркнул Марио Мерен.

Что касается более близкой перспективы, 2018 года, то он рассказал, что в планах стоит начало разработки участков 4А и 5А ачимовских отложений (Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе - прим. Ред.). "Там залегает до 274 миллиардов кубометров газа", - напомнил Мерен.

Он также сообщил, что Германия основательно заблудилась на своем пути к зеленой экономике. "Несмотря на массовое увеличение доли возобновляемых источников энергии, объем выбросов углекислого газа в Германии с 2009 года практически не изменился и по-прежнему составляет ужасающие 750 миллионов тонн в год", - констатировал Мерен. И добавил, что, заменяя атомные электростанции на угольные, Германия ведет себя достаточно странно с точки зрения политики по защите климата. "С природным газом бы этого не случилось", - резюмировал глава Wintershall.