Wintershall: Претензии противников "Северного потока-2" смешны

Новости

Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу 17:50
В Москве прошла спецоперация по перевозке тигра 17:33
Лукашенко вручил награды "лучшим из самых прекрасных и самых сильных" 17:27
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Чечне 17:23
Президент подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях 17:22
Предпраздничные пробки в Москве достигли 9 баллов 17:20
В Калининграде появится белорусский квартал 17:15
Экс-сенатору КЧР предъявлено обвинение в хищении 17:10
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Чечне 17:08
Директор диджея Грува задержан за убийство в драке своей тещи 17:00
МИД РФ: Россия не ведет с США переговоры по новому Договору о СНВ 16:53
Туск предостерег Трампа от развязывания торговых войн 16:39
Бесплатные автобусы пустят в Москве из-за закрытия салатовой ветки метро 16:35
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 16:31
В Кировской области пресекли попытку передать телефоны с помощью дрона 16:30
Лидерам ЕС направлена стратегия по отношениям с Великобританией 16:07
Президент ФРГ выступил против изменения гимна 16:01
В Люблино построят торговый центр площадью 5 тысяч квадратных метров 15:55
МИД Украины назвал политической шизофренией просьбу Собчак въехать в Крым 15:46
Обновленный Nissan Juke доберется до России летом 15:41
Москвичи сыграли в города, стоя в пробке 15:38
Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион" 15:35
В Ростове "ледяной дождь" спровоцировал массовое ДТП 15:33
Силкин: Матч "Атлетико" и "Локо" покажет уровень нашего футбола 15:31
"Росс" из "Друзей" запустил свое движение против секс-домогательств 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
07.03.2018 15:01
Рубрика: Экономика

Wintershall: Претензии противников "Северного потока-2" смешны

Текст: Тарас Фомченков (Кассель, Германия)
Преобладающая часть тезисов противников строительства газопровода "Северный поток-2" не имеет никакого смысла и даже вызывает смех, сообщил "Российской газете" Марио Мерен, глава немецкой компании Wintershall, партнера "Газпрома", в ходе ежегодной пресс-конференции в немецком Касселе.

"Недавно я прочитал в одной газете интересную мысль, что Европа, оказывается, находится под угрозой из-за того, что российский газ слишком дешевый. Я так скажу: мы хотели бы, чтобы к нам поступало как можно больше дешевого газа и по самым разным каналам - это хорошо и для потребителей, и для промышленности", - рассказал он.

Экологические иски против "Северного потока-2" не имеют перспективы

По оценке члена правления Тило Виланда Wintershall, в той части, которая касается экологических претензий, "Северный поток-2" тоже выглядит вполне позитивно.

"Газопровод является самой короткой связью между Россией и Европой и, таким образом, вносит положительный вклад в баланс СО2, так что экологические претензии также несостоятельны. А касательно энергобезопасности Старого Света, "Северный поток-2" - очень важный вклад в газовый рынок Европы, к 2030 году экспорт предположительно составит 400 миллиардов кубометров. И благодаря газопроводу у нас к этому моменту будет создана качественная инфраструктура", - рассказал он "РГ".

Россия для Wintershall - важнейший регион и останется таким и в будущем, подчеркнул Марио Мерен.

Что касается более близкой перспективы, 2018 года, то он рассказал, что в планах стоит начало разработки участков 4А и 5А ачимовских отложений (Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе - прим. Ред.). "Там залегает до 274 миллиардов кубометров газа", - напомнил Мерен.

Фото: depositphotos.com
"РГ" узнала несколько нюансов строительства "Северного потока-2"

Он также сообщил, что Германия основательно заблудилась на своем пути к зеленой экономике. "Несмотря на массовое увеличение доли возобновляемых источников энергии, объем выбросов углекислого газа в Германии с 2009 года практически не изменился и по-прежнему составляет ужасающие 750 миллионов тонн в год", - констатировал Мерен. И добавил, что, заменяя атомные электростанции на угольные, Германия ведет себя достаточно странно с точки зрения политики по защите климата. "С природным газом бы этого не случилось", - резюмировал глава Wintershall.

Главное сегодня

Путин призвал снять барьеры для роботов
ЕС готов пойти на экстренные меры по защите своего металлургического рынка
МИД: Москва поддерживает действия армии Сирии в Восточной Гуте
Захарова ответила на заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018
Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов