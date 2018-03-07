Завершилась олимпиада по журналистике "Ломоносов"

Новости

Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу 17:50
В Москве прошла спецоперация по перевозке тигра 17:33
Лукашенко вручил награды "лучшим из самых прекрасных и самых сильных" 17:27
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Чечне 17:23
Президент подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях 17:22
Предпраздничные пробки в Москве достигли 9 баллов 17:20
В Калининграде появится белорусский квартал 17:15
Экс-сенатору КЧР предъявлено обвинение в хищении 17:10
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Чечне 17:08
Директор диджея Грува задержан за убийство в драке своей тещи 17:00
МИД РФ: Россия не ведет с США переговоры по новому Договору о СНВ 16:53
Туск предостерег Трампа от развязывания торговых войн 16:39
Бесплатные автобусы пустят в Москве из-за закрытия салатовой ветки метро 16:35
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 16:31
В Кировской области пресекли попытку передать телефоны с помощью дрона 16:30
Лидерам ЕС направлена стратегия по отношениям с Великобританией 16:07
Президент ФРГ выступил против изменения гимна 16:01
В Люблино построят торговый центр площадью 5 тысяч квадратных метров 15:55
МИД Украины назвал политической шизофренией просьбу Собчак въехать в Крым 15:46
Обновленный Nissan Juke доберется до России летом 15:41
Москвичи сыграли в города, стоя в пробке 15:38
Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион" 15:35
В Ростове "ледяной дождь" спровоцировал массовое ДТП 15:33
Силкин: Матч "Атлетико" и "Локо" покажет уровень нашего футбола 15:31
"Росс" из "Друзей" запустил свое движение против секс-домогательств 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
07.03.2018 17:40
Рубрика: Общество

Завершилась олимпиада по журналистике "Ломоносов"

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Сергей Куксин
В Москве завершилась олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую вместе с "Российской газетой" и "Радио России" организует факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Преподаватели и корреспонденты в прямом эфире проверяли широту кругозора школьников и то, как они знают историю, современную политику, литературу. Плюс - задавали вопросы о профессии, порой - очень неожиданные. Может ли робот заменить журналиста? Как газета будет "жить" без бумаги? Какие страны входят в БРИКС и СНГ? Какой подвиг совершил Иван Сусанин?

Каждому финалисту достались два запечатанных конверта с билетами. На раздумья - всего пять секунд. А потом - трехминутная импровизация. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях.

Экономические факультеты откажутся от заочных отделений

"Даже если не знаете ответ, не молчите. Рассуждайте, поддерживайте беседу, - наставляла участников декан журфака Елена Вартанова. - Мы оцениваем не только знания, но и коммуникативные навыки, умение быстро соображать, выдавать оригинальные идеи".

Конкуренция в этом году была серьезная: из почти 1300 ребят, написавших эссе в заочном туре, в прямой эфир вышли всего 10 счастливчиков, мечтающих связать свою жизнь с работой в СМИ. Финалисты приехали из Нефтекамска, Магнитогорска, Пензы, Ялты и других городов. Волновались все. По словам Елены Вартановой, участники из регионов в этом году очень хорошо подготовлены и ни в чем не уступают москвичам.

Все, конечно, волновались, но не терялись. Успевали не только раскрыть тему, но и рассказать о себе.

"Считаю, что роботы никогда не смогут полностью заменить журналиста, - отвечала Елизавета Кондратюк из Калуги. - Машины работают по шаблонам. Это видно не только по текстам, но и, например, по музыке, написанной с помощью искусственного интеллекта. Человек же может генерировать уникальный контент, выдавать новые идеи, авторский взгляд на проблему".

Фото: depositphotos.com
Как получить в банке деньги на учебу

По итогам беседы каждый участник получил оценку. Она суммировалась с теми очками, которые ребята набрали на прошлых турах. В верхушке рейтинга - участники из Таганрога и Москвы. Однако о том, кто стал победителем, а кто - призером, станет известно только в конце марта, когда центральный оргкомитет олимпиады, председателем которого является ректор МГУ Виктор Садовничий, примет окончательное решение.

Какие льготы возможны? Очень серьезные: в прошлом году на журфак МГУ было подано 1,5 тысячи заявлений от абитуриентов. Но победители олимпиады смогут в этом конкурсе не участвовать. Они станут студентами без дополнительных испытаний, если наберут не менее 75 баллов по профильному ЕГЭ. А призеры "автоматом" получают максимальный балл за творческий конкурс - вступительное испытание на факультете. Еще один приятный бонус - победители получают шанс попасть на практику в "Российскую газету".

Финалисты олимпиады прошлых лет уже работают в ведущих российских СМИ, преподают на факультете журналистики МГУ. А те, кто еще учатся, показывают отличные результаты.

Главное сегодня

Путин призвал снять барьеры для роботов
ЕС готов пойти на экстренные меры по защите своего металлургического рынка
МИД: Москва поддерживает действия армии Сирии в Восточной Гуте
Захарова ответила на заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018
Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов