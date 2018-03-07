Завершилась олимпиада по журналистике "Ломоносов"

В Москве завершилась олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую вместе с "Российской газетой" и "Радио России" организует факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Преподаватели и корреспонденты в прямом эфире проверяли широту кругозора школьников и то, как они знают историю, современную политику, литературу. Плюс - задавали вопросы о профессии, порой - очень неожиданные. Может ли робот заменить журналиста? Как газета будет "жить" без бумаги? Какие страны входят в БРИКС и СНГ? Какой подвиг совершил Иван Сусанин?

Каждому финалисту достались два запечатанных конверта с билетами. На раздумья - всего пять секунд. А потом - трехминутная импровизация. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях.

"Даже если не знаете ответ, не молчите. Рассуждайте, поддерживайте беседу, - наставляла участников декан журфака Елена Вартанова. - Мы оцениваем не только знания, но и коммуникативные навыки, умение быстро соображать, выдавать оригинальные идеи".

Конкуренция в этом году была серьезная: из почти 1300 ребят, написавших эссе в заочном туре, в прямой эфир вышли всего 10 счастливчиков, мечтающих связать свою жизнь с работой в СМИ. Финалисты приехали из Нефтекамска, Магнитогорска, Пензы, Ялты и других городов. Волновались все. По словам Елены Вартановой, участники из регионов в этом году очень хорошо подготовлены и ни в чем не уступают москвичам.

Все, конечно, волновались, но не терялись. Успевали не только раскрыть тему, но и рассказать о себе.

"Считаю, что роботы никогда не смогут полностью заменить журналиста, - отвечала Елизавета Кондратюк из Калуги. - Машины работают по шаблонам. Это видно не только по текстам, но и, например, по музыке, написанной с помощью искусственного интеллекта. Человек же может генерировать уникальный контент, выдавать новые идеи, авторский взгляд на проблему".

По итогам беседы каждый участник получил оценку. Она суммировалась с теми очками, которые ребята набрали на прошлых турах. В верхушке рейтинга - участники из Таганрога и Москвы. Однако о том, кто стал победителем, а кто - призером, станет известно только в конце марта, когда центральный оргкомитет олимпиады, председателем которого является ректор МГУ Виктор Садовничий, примет окончательное решение.

Какие льготы возможны? Очень серьезные: в прошлом году на журфак МГУ было подано 1,5 тысячи заявлений от абитуриентов. Но победители олимпиады смогут в этом конкурсе не участвовать. Они станут студентами без дополнительных испытаний, если наберут не менее 75 баллов по профильному ЕГЭ. А призеры "автоматом" получают максимальный балл за творческий конкурс - вступительное испытание на факультете. Еще один приятный бонус - победители получают шанс попасть на практику в "Российскую газету".

Финалисты олимпиады прошлых лет уже работают в ведущих российских СМИ, преподают на факультете журналистики МГУ. А те, кто еще учатся, показывают отличные результаты.