Женщины получили поздравление из космоса

Российский участник экспедиции на Международную космическую станцию, командир экипажа Антон Шкаплеров поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.

- Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жен, сестер, подруг, дочерей, мы, мужчины, готовы на подвиг, - сказал космонавт в минутном видеоролике, записанном на МКС. И пожелал женщинам оставаться счастливыми не только в праздничный день и улыбок на лицам. Именно эти улыбки, по словам Шкаплерова, вдохновляют мужчин на новые свершения и победы.

Видеообращение, записанное на МКС, размещено на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Кстати, Шкаплеров в этом году вместе с коллегой Александром Мисуркиным побили рекорд 2013 года, пробыв в открытом космосе 8 часов 13 минут.