"Атлетико" разгромил "Локомотив" в матче плей-офф Лиги Европы

Московский "Локомотив" потерпел первое поражение в этом году в официальных матчах. "Красно-зеленые" уступили в гостях "Атлетико" (0:3) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Не повезло "железнодорожникам" со жребием. "Атлетико", неожиданно вылетевший из Лиги чемпионов, - явный фаворит второго по престижу клубного турнира континента. Даже несмотря на наличие в нем таких команд как "Боруссия" (Дортмунд), лондонский "Арсенал" и "Милан".

Ну а для "Локомотива" сам по себе выход в плей-офф еврокубков - уже достижение. Тем более, что параллельно москвичи еще и борются за чемпионство во внутреннем первенстве. И делают это весьма успешно: после 21 тура "Локо" идет первым в таблице с солидным отрывом от конкурентов.

Многие полагали, как оказалось, ошибочно, что главный тренер мадридцев Диего Симоне выставит полурезервный состав на сегодняшний матч. Но за исключением основного вратаря Яна Облака, а также Диего Година и Габи,с первых минут вышли все лидеры "матрасников". В том числе и Диего Коста и Антуаном Гризманном.

Открыли счет хозяева уже на 22-й минуте: точным ударом отметился Сауль. "Атлетико" мог удвоить преимущество еще в первой половине, но Гризманн, воспользовавшийся ошибкой голкипера гостей Гильерме, не попал по пустым воротам. Впрочем, горевать мадридцам пришлось недолго. Уже в начале второго тайма, на 47-й минуте, второй мяч забил Диего Коста. А окончательный счет уже на 90-й минуте установил Коке.

"Атлетико" выиграл 3:0, и может чувствовать себя достаточно комфортно перед ответной встречей в Москве на следующей неделе.