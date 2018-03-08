Беспилотник в Афганистане ликвидировал сына главаря талибов

Как минимум 20 боевиков движения "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ), в том числе сын одного из главарей, были ликвидированы в Афганистане в результате удара американского беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, атака была произведена в среду по базе в провинции Кунар. 20 боевиков были уничтожены, еще шестеро получили ранения.

Примечательно, что удар был нанесен вскоре после того, как Белый дом допустил возможность ведения прямых переговоров с радикальным движением. Впрочем, было поставлено одно условие: такому диалогу должны предшествовать контакты талибов с правительством в Кабуле.

"Они должны взаимодействовать друг с другом. Это критически важный первый шаг", - отметила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.