Биатлонист Шипулин выиграл спринт в Контиолахти

Биатлонист Антон Шипулин принес сборной России первую победу на этапах Кубка мира в текущем сезоне. Он стал первым в спринтерской гонке в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 10 км за 23 минуты и 51,6 секунды. При этом Антон не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Андрей Расторгуев из Латвии, а третьим - француз Кентен Фийон-Майе.

Теперь в активе российской сборной четыре медали на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. Три из них нашей команде принес Шипулин. Ранее он дважды финишировал третьим в гонках преследования, плюс мужская сборная взяла "бронзу" в эстафете в январе в Рупольдинге.

Что касается непосредственно Шипулина, то для него эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также Антон 14 раз занимал второе место, 18 раз - третье.