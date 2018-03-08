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08.03.2018 12:20
Рубрика: Власть

Должников по алиментам разрешили признавать пропавшими без вести

Текст: Владислав Куликов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими. Такие решения суды смогут принимать на основании материалов судебных приставов. Соответствующие поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве.

Строго говоря, признавать алиментщиков, о судьбе которых давно ничего не известно, "исчезнувшими", можно было и раньше. Однако на практике возникала проблема: суды подчас отказывались принимать материалы, оформленные судебными приставами. Получалась юридическая нестыковка. Суды ссылались на то, что в полицию никто не подавал заявление о розыске человека, и потому не признавали пропавшим. А полиция и не принимала таких заявлений от бывших жен, отчаявшихся получить алименты, так как человек является должником и его розыск отнесен к компетенции судебных приставов. Новый закон разорвал этот замкнутый круг: документы из ФССП стали полноценными доказательствами.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Перевод алиментщиков в статус "пропавших", позволит назначать их детям пенсии по потере кормильца. А имущество беглых отцов будет передаваться в доверительное управление, за счет этого имущества тоже можно будет погашать долги. Если же потерявшийся отец до сих пор прописан в квартире бывшей семьи, его выпишут.

При этом самого факта, что человек просто не отвечает на звонки, будет недостаточно для принятия такого решения. Процедура гарантирует защиту прав и должника. Материалы от приставов должны подтверждать, что гражданина искали, приняли все меры, но найти его не удалось.

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, тогда приставы официально проинформируют взыскателей - тех, кто должен получать алименты - о безрезультатности розыска. При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Тогда бывшая жена подаст заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами. Иными словами, в исчезнувшие запишут лишь тех, кто действительно исчез - из поля зрения семьи и информационных сетей.


 

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