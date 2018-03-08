Должников по алиментам разрешили признавать пропавшими без вести

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими. Такие решения суды смогут принимать на основании материалов судебных приставов. Соответствующие поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве.

Строго говоря, признавать алиментщиков, о судьбе которых давно ничего не известно, "исчезнувшими", можно было и раньше. Однако на практике возникала проблема: суды подчас отказывались принимать материалы, оформленные судебными приставами. Получалась юридическая нестыковка. Суды ссылались на то, что в полицию никто не подавал заявление о розыске человека, и потому не признавали пропавшим. А полиция и не принимала таких заявлений от бывших жен, отчаявшихся получить алименты, так как человек является должником и его розыск отнесен к компетенции судебных приставов. Новый закон разорвал этот замкнутый круг: документы из ФССП стали полноценными доказательствами.

Перевод алиментщиков в статус "пропавших", позволит назначать их детям пенсии по потере кормильца. А имущество беглых отцов будет передаваться в доверительное управление, за счет этого имущества тоже можно будет погашать долги. Если же потерявшийся отец до сих пор прописан в квартире бывшей семьи, его выпишут.

При этом самого факта, что человек просто не отвечает на звонки, будет недостаточно для принятия такого решения. Процедура гарантирует защиту прав и должника. Материалы от приставов должны подтверждать, что гражданина искали, приняли все меры, но найти его не удалось.

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, тогда приставы официально проинформируют взыскателей - тех, кто должен получать алименты - о безрезультатности розыска. При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Тогда бывшая жена подаст заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами. Иными словами, в исчезнувшие запишут лишь тех, кто действительно исчез - из поля зрения семьи и информационных сетей.





