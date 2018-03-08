Доставку гуманитарной помощи в Сирии отложили из-за обстрелов

Запланированный на 8 марта проход гуманитарного конвоя в Восточную Гуту отложен из-за участившихся обстрелов со стороны боевиков.

- Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение перенести на более поздние сроки проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, - цитирует ТАСС представителя Центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко.

Доставка в Думу продуктов и лекарств планировалась на утро 8 марта, причиной переноса стала активизация обстрелов гуманитарного коридора боевиками "Джехбат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в России). В четверг в Восточную Гуту из населенного пункта Эль-Вафедин должны были отправиться 15 грузовиков.

Предыдущий гуманитарный конвой прошел в Гуту 5 марта, жителям захваченных террористами территорий на 45 грузовиках доставили 247 тонн еды, воды и медикаментов.

С 27 февраля в Восточной Гуте введена ежедневная гуманитарная пауза для выхода мирных жителей из района боев. В нарушение соглашений боевики обстреливают гуманитарный коридор и силой удерживают гражданское население провинции. По сведениям сирийских военных часть террористов готовы покинуть район, но другие рассматривают это как измену.