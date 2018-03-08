ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по результатам заседания 8 марта оставил базовую ставку на рекордно низком уровне - ноль процентов.

Как сообщается в официальном пресс-релизе ЕЦБ, ставка по депозитам также не сдвинулась с уровня минус 0,4 процента, размеры маржинальной ставки также не претерпели изменений, зафиксировавшись на отметке в плюс 0,25 процента.

Стоит отметить, что оставление ставки на прежнем уровне ранее предсказывалось большинством европейских аналитиков. При этом объемы выкупа активов в рамках продолжающегося количественного смягчения также, до сентября текущего года, остались на уровне 30 миллиардов долларов в месяц.