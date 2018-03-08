Европол впервые возглавила женщина

Совет ЕС по внутренним делам и юстиции впервые назначил женщину исполнительным директором Европола. Как отмечается на сайте СЕ, к исполнению своих обязанностей Катрин де Болль приступит 1 мая, когда истечет срок полномочий нынешнего главы полицейской службы Роба Уэйнарайта.

Де Болль в настоящее время является генеральным комиссаром бельгийской федеральной полиции. Совет Европы выбрал ее из списка кандидатур, предложенных правлением Европола.

"Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", - заявила де Болль после своего назначения.

Решение Совета ЕС символично было принято в Международный женский день. Глава Европола избирается на 4-летний срок, который может быть продлен.