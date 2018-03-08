Из-за снегопада в США отменили более 3 тысяч авиарейсов

Более трех тысяч авиарейсов отменили на северо-востоке США из-за непогоды.

Снегом засыпало штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Осадки в смешанном виде продолжатся до 9 марта, сообщили в Национальной метеорологической службе. Толщина снежного покрова превысит 30 см. Ситуацию ухудшает сильный ветер. Его порывы достигают 23 метров в секунду.

Как отмечает ТАСС, только в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменили 60 процентов всех рейсов. Напомним, предыдущий мощный циклон обрушился на северо-восток США в конце прошлой недели. Более 110 тысяч потребителей до сих пор остаются без света и тепла.