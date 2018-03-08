Курс биткоина снова упал ниже 10 тысяч долларов

Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - второй раз с начала 2018 года упал ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов по данным портала CoinDesk.

Причиной снижения стали мнения пользователей еще одной криптовалютной биржи Binance о хакерской атаке на площадку. А такой вывод был сделан после того, как у ряда пользователей возникли проблемы с выводом финансовых средств.

В результате этого, вечером 7 марта курс биткоина опустился до 9,4 тысячи долларов. Затем, утром 8 марта, он вновь поднялся до 10 тысяч. На момент написания заметки один биткоин стоил 9 791 доллар.

В целом криптовалюты, и биткоин не исключение, сейчас находятся под давлением. В качестве последнего из таких факторов, например, выступает критика со стороны Комиссии по ценны бумагам и биржам США. По оценке регулятора, сегодняшние площадки, кроме криптовалют торгуют и такими активами, которые можно назвать ценными бумагами. Но при этом площадки де-юре не являются биржами.