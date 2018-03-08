Лавров назвал неоимперским подходом вмешательство США в дела других стран

США считают свое вмешательство в выборы и внутренние дела других стран благом для них, но на самом деле это неоимперский подход. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что - да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что мы несем с собой, через свое вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем", - цитирует главу МИД "Интерфакс". "Я считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими, и мы никогда не будем заниматься чем-то подобным", - подчеркнул Лавров.

Что касается обратных обвинений, то, по словам министра, Россия никогда так не поступала. "Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном​​​. Хотя ни единого, подчеркиваю, ни единого факта никто представить не может", - заявил глава МИД РФ.

Выступил Лавров и против практики односторонних санкций. "Мы работаем со всеми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия и взаимной выгоды​​​. Мы не приемлем односторонних шагов по навязыванию неких санкций", отметил министр.

По его словам, "подобные политизированные шаги существенно искажают функционирование рынка и те, кто применяют односторонние санкции, вмешиваются непозволительным, неправоправным образом в игру свободных рыночных сил и правила, которые заложены мировой экономикой".