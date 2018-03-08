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Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" сенсационно проиграл дома "Базелю"

Текст: Илья Зубко
Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" потерпел первое домашнее поражение с декабря 2016 года. Команда Хосепа Гвардиолы уступила в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов швейцарскому "Базелю" 1:2. Но по сумме двух матчей дальше идет "Сити".

Очевидно, на настрое "горожан" сказался результат первой встречи. В Базеле англичане выиграли 4:0, что практически убивало всю интригу в этой паре. А когда на восьмой минуте ответного матча Жезус вывел "Сити" вперед, казалось, что картина повторится. Но на этот раз "Базель" удар выдержал.

Фото: Reuters/John Sibley
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До перерыва "Сити" владел мячом 70 процентов времени, но не смог забить больше ничего. Более того, гости довольно оперативно смогли отыграться - на 17-й минуте это сделал Эльюнусси. А статистика ударов по воротам и вовсе оказалась в первом тайме равной - по шесть у каждой команды. Так что, кроме территориального преимущества, клуб из Манчестера никаких иных аргументов в свою пользу не предложил.

После перерыва картина не изменилась. Хозяева катали мяч и атаковали без особого рвения. За что и были в итоге наказаны на 71-й минуте, когда Ланг после флангового прострела все того же Эльюнусси во второй раз за вечер огорчил Браво - 2:1.

Наверное, если бы "Сити" нужно было обязательно забивать в такой ситуации, команда Гвардиолы бы это сделала. Но и такой счет ее, по большому счету, устраивал.

Да, неприятно проигрывать дома клубу из Швейцарии, особенно с учетом того, что на своем стадионе "горожане" не уступали с декабря позапрошлого года. Однако главную задачу "Манчестер Сити" решил - играть в четвертьфинале Лиги чемпионов будет именно он. А футболисты "Базеля", даже довольно эмоционально отметив локальный успех, следующую стадию главного еврокубка будут смотреть по телевизору.

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