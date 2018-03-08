"Манчестер Сити" сенсационно проиграл дома "Базелю"

Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" потерпел первое домашнее поражение с декабря 2016 года. Команда Хосепа Гвардиолы уступила в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов швейцарскому "Базелю" 1:2. Но по сумме двух матчей дальше идет "Сити".

Очевидно, на настрое "горожан" сказался результат первой встречи. В Базеле англичане выиграли 4:0, что практически убивало всю интригу в этой паре. А когда на восьмой минуте ответного матча Жезус вывел "Сити" вперед, казалось, что картина повторится. Но на этот раз "Базель" удар выдержал.

До перерыва "Сити" владел мячом 70 процентов времени, но не смог забить больше ничего. Более того, гости довольно оперативно смогли отыграться - на 17-й минуте это сделал Эльюнусси. А статистика ударов по воротам и вовсе оказалась в первом тайме равной - по шесть у каждой команды. Так что, кроме территориального преимущества, клуб из Манчестера никаких иных аргументов в свою пользу не предложил.

После перерыва картина не изменилась. Хозяева катали мяч и атаковали без особого рвения. За что и были в итоге наказаны на 71-й минуте, когда Ланг после флангового прострела все того же Эльюнусси во второй раз за вечер огорчил Браво - 2:1.

Наверное, если бы "Сити" нужно было обязательно забивать в такой ситуации, команда Гвардиолы бы это сделала. Но и такой счет ее, по большому счету, устраивал.

Да, неприятно проигрывать дома клубу из Швейцарии, особенно с учетом того, что на своем стадионе "горожане" не уступали с декабря позапрошлого года. Однако главную задачу "Манчестер Сити" решил - играть в четвертьфинале Лиги чемпионов будет именно он. А футболисты "Базеля", даже довольно эмоционально отметив локальный успех, следующую стадию главного еврокубка будут смотреть по телевизору.