McDonald's впервые в истории изменил свой логотип

Компания McDonald's на один день перевернула свой логотип. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
"Впервые в истории нашего бренда мы перевернули букву M. И сделали это так, что получилась буква W, означающая "women" (женщины)", - рассказала член руководства корпорации Уэнди Льюис. Она отметила, что в ресторанах быстрого питания шестая часть менеджеров - представительницы прекрасной половины человечества. Напомним, под маркой McDonald's работают свыше 36 тысяч закусочных по всему миру. Ежедневно они обслуживают почти 70 миллионов человек.
Mcdonald’s Flips the Golden Arches to Celebrate Women https://t.co/4wnoxuknbp pic.twitter.com/ehgyKdEnAq— WiLD 92.9 (@WiLD929FM) 7 марта 2018 г.