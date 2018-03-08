McDonald's впервые в истории изменил свой логотип

Компания McDonald's на один день перевернула свой логотип. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

"Впервые в истории нашего бренда мы перевернули букву M. И сделали это так, что получилась буква W, означающая "women" (женщины)", - рассказала член руководства корпорации Уэнди Льюис. Она отметила, что в ресторанах быстрого питания шестая часть менеджеров - представительницы прекрасной половины человечества. Напомним, под маркой McDonald's работают свыше 36 тысяч закусочных по всему миру. Ежедневно они обслуживают почти 70 миллионов человек.