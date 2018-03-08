Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри

Новости

В Бразилии разбился угнанный заключенным вертолет 05:41
СМИ: Восточную Гуту не могут покинуть полторы тысячи человек 05:14
Детали предстоящей встречи лидеров США и КНДР определят позднее 04:48
Звезда сыгравшего Люка Скайуокера актера появилась на Аллее славы 04:22
Более миллиона человек остались без света в США 03:50
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном 03:28
Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ 02:44
СМИ: Джон Маккейн покидает Сенат США 02:03
Договор о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписали без США 01:43
"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 01:09
В США потерпел крушение легкомоторный самолет: трое погибли 00:54
В Вашингтоне неизвестный попытался проникнуть в посольство РФ 00:31
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия 00:01
В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой" 08.03.2018
Очередной гумконвой в Восточную Гуту отменили из-за обстрелов 08.03.2018
Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали 08.03.2018
Биатлонист Шипулин выиграл спринт в Контиолахти 08.03.2018
По факту самоубийства охранника резиденции Порошенко возбудили дело 08.03.2018
В центре Москвы эвакуируют посетителей торгового центра 08.03.2018
В Финском заливе сухогруз подал сигнал бедствия 08.03.2018
Один человек погиб в ДТП грузовика и легковушки на ТТК в Москве 08.03.2018
Под минометный обстрел в Восточной Гуте попали журналисты 08.03.2018
ЦСКА выбил "Спартак" из плей-офф КХЛ 08.03.2018
СМИ: В Сирии пресекли поставку партии оружия боевикам в Восточную Гуту 08.03.2018
Россияне смогут досрочно проголосовать в шести городах Беларуси 08.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
08.03.2018 17:54
Рубрика: В мире

Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри

Текст: Юрий Когалов

Американская актриса Меган Маркл, помолвленная с принцем Гарри, приняла англиканскую веру. Как сообщает The Daily Mail, церемония в строжайшей тайне прошла 6 марта в Королевской часовне.

Фото: Mark Blinch/Reuters
10 вещей, от которых придется отказаться Меган Маркл после свадьбы
Фото: REUTERS/ Mark Blinch
Чем знаменита актриса Меган Маркл - невеста принца Гарри

Помимо Маркл, ее жениха и архиепископа Кентерберийского на ней присутствовали лишь принц Чарльз с супругой Камиллой и несколько королевских помощников. Свадьба принца Гарри назначена на 19 мая. Обряд не требует перехода невесты в англиканскую веру, однако Маркл решила сделать в знак уважения к будущему мужу и королеве Елизавете II, формальной главе англиканской церкви.

Церемонию она уговорила провести лично архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. При этом использовалась святая вода из реки Иордан из королевских запасов.

Главное сегодня

В Совфеде заявление Порошенко о "разрушении России" назвали "истерикой"
Узнавшие о новом оружии сенаторы призвали госдеп начать диалог с РФ
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
Доставку гуманитарной помощи в Сирии отложили из-за обстрелов
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍