Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри

Американская актриса Меган Маркл, помолвленная с принцем Гарри, приняла англиканскую веру. Как сообщает The Daily Mail, церемония в строжайшей тайне прошла 6 марта в Королевской часовне.

Помимо Маркл, ее жениха и архиепископа Кентерберийского на ней присутствовали лишь принц Чарльз с супругой Камиллой и несколько королевских помощников. Свадьба принца Гарри назначена на 19 мая. Обряд не требует перехода невесты в англиканскую веру, однако Маркл решила сделать в знак уважения к будущему мужу и королеве Елизавете II, формальной главе англиканской церкви.

Церемонию она уговорила провести лично архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. При этом использовалась святая вода из реки Иордан из королевских запасов.